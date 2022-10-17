السور التي تساعد في شفاء سرطان الثدي- أدعية للشفاء من مرض سرطان الثدي- القرآن الكريم هدى وبيان، موعظة برهان، نور وشفاء، ذكرِ وبلاغ، ووعد ووعيد، وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق ويهدي إلى الرشد، يهدي إلى الصراط المستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، في القرآن الكريم شفاءً ما في الصدور، هذه هي أوصاف القرآن الكريم لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية السور التي تساعد في شفاء سرطان الثدي- أدعية للشفاء من مرض سرطان الثدي

القرآن الكريم هو علاج ووقاية من الأمراض، وله منزلة عظيمة، من السور والأدعية التي تساعد في شفاء سرطان الثدي بإذن الله، ما يأتي:

ما هي السور التي تساعد في شفاء سرطان الثدي؟

وفيما يأتي ذكر السور التي تساعد في شفاء سرطان الثدي:

قراءة سورة الفاتحة، وتكرارها سبع مرّات.

قراءة آية الكرسي الواردة في سورة البقرة.

قراءة المعوذتين، وهما: سورتي الفلق والناس، وتكرار كلّ واحدة منهما ثلاث مرّات يومياً.

قراءة سورة الإخلاص، وتكرارها ثلاث مرّات.

آيات الشفاء من السرطان من القرآن الكريم

قراءة سورة الفاتحة.

قراءة أول خمسة آيات من سورة البقرة.

قراءة سورة البقرة الآية رقم " 163،164،165".

قراءة آية الكرسي.

قراءة آخر ثلاثة آيات من سورة البقرة.

قراءة أول خمس آيات من سورة آل عمران.

قراءة الآيات التالية من سورة آل عمران "18، 26، 27".

قراءة الآيات التالية من سورة الأعراف "54-55-56، 117-118-119".

قراءة آيات من سورة يونس "80-81-82".

قراءة آيات من سورة الحشر "21-22-23-24".

قراءة الآيات التالية من سورة يونس "80-81-82".

قراءة سورة آيات من المؤمنون وهي "115-116-117-118".

قراءة آيات سورة طه "65-66-67-68-69".

آيات من سورة الرحمن "31-32-33-34".

الآية من رقم واحد حتى رقم خمسة عشر من سورة الصافات.

قراءة آيات من سورة تبارك الثالثة والرابعة.

قراءة الآيات رقم "51-52" من سورة القلم.

قراءة الآية الثالثة من سورة الجن.

قراءة سورة الكافرون والمعوذتين.

ما هي السور التي تساعد في شفاء سرطان الثدي؟

أدعية الشفاء من مرض سرطان الثدي

اللهم إني أسأل أن يبعد عنك كل أحوال الشر ومرض سرطان الثدي ويرزقك أحوال خير وصحة وسلامة يا رب، هذه من أدعية الشفاء من مرض سرطان الثدي.

اللهم يا من بيده مقاليد السماوات والأرض يا من يقول لشيئ كن فيكون أصلح حاله واعطه الصحة على جسده.

رب إنه يؤمن بأنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك، اللهم فأنزل عليه الشفاء العاجل.

اللهم جنبه الأمراض والأسقام وارفع عنه ما ألم به من مرض وتولى أمره يا الله.

اللهم كن معه ولا تكن عليه، اللهم باعد بينه وبين مرضه كما باعدتَ بين المشرق والمغرب.

اللهم يا من يسمع الشكوى والنجوى ويرفع البلوى اللهم أرفع عنه بلواه وما أحل به.

رب أنت من كتب له هذا في جسده وأنت القادر وحدك سبحانك على رفعه اللهم فارفع عنه ضره يا الله.

اللهم أكتب له خير هذا المرض وشافه منه يا رب العالمين.

اللهم أحكم بحكمك ورحم مريض السرطان برحمتك واشفه فأنت الشافي يا الله.

اللهم ألزمة اليقين بشفائك وخفف عنه ما أصابه واعفو عنه يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسأل الله ان يبدلك بعد هذا الضعف ومرض سرطان الثدي قوة في الروح وصحة في البدن.

ربي إني أسألك أن تجعله طهوراً وتكفر عنه من الذنوب ما ابتليت به جسده من مرض وسقم.

من أدعية الشفاء من مرض سرطان الثدي، ربي يمنَّ عليك بشفاء العاجل من مرض سرطان الثدي ويلبسك لباس الصحة والعافية ويبعد عند هذا المرض الخبيث.

أسأل الله أن يديم عليك الصحة والعافية وان يبدلك بدل مرض سرطان الثدي سعادة دائمة.

اللهم إني أسألك أن تجزيه بكل ألم يتألمه وبكل ضعف يصيبه من هذا المرض الخبيث درجات في الجنة.

اللهم إنه عبد إبن عبدك ناصيته بيدك ماضٍ فيه حكمك، أسألك يا الله بكل اسم هو لك أن تنزع عنه مرض السرطان وتبلغة معالي الجنان.

أسألك يا الله أن ترحم ضعفة ونحاله جسمه وعدم تحمله لهذا المرض الخبيث فأنت به أعلم.

من أدعية الشفاء من مرض سرطان الثدي، اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي مريض السرطان شفاءً لا يغادر سقماء شفاءً عاجل غير آجل.

ربي أسألك أن تنزل عليه رحمتك وشفائك وعفوك وكرمك وإحسانك وتجعله صحيحاً معافا.

اللهم يا رب السماوات الأراضين يا مجيب دعوة السائلين، أسألك أن تنزل به شفائك يا الله.

دعاء لمرضى السرطان تويتر

اللهم أشفي مرضى السرطان وزدهم قوة اللهم طهّر أجسادهم وأنثر فيها العافية يارب العالمين.

اللهُمّ اشفِ مرضى السرطان، وطهّر أجسادهم وهوّن عليهم علاجهم، اللهُمّ لا تُصِب قلوبهم ذرة يأس اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقماً اللهم يامن تعيد المريض لصحته وتستجيب دُعاء البائس اشفي كل مريض.

أسال الله العظيم أن يشفيهم ويعافيهم، يارب ارزقهم الصحه والعافية.

يارب انك اعلم بحالي وصحتي ولاحول ولاقوه لي الي بك وأنت علي كل شي قدير.

اللهم اشفي أجساداً عجزت عن النوم من أوجاعها ، واشرح صدورا لم تنم من ضيقها، وارحم أمواتًا اشتاقت لهم ارواحنا.

اللهم اشف كل مريض يأن من الالم، اللهم اشفهم ،واسعد اهلهم الدال ع الخير كفاعله.