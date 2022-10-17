بالفيديو : رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10أكتوبر 2022–موعد ارسال رسائل للمستفيدين

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 10 أكتوبر 2022 ، تترقب العديد من العائلات الفقيرة موعد أرسال رسائل موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار الصرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر أكتوبر 10 /2022 ، وخاصة ان موعد الصرف بدأ يقترب وخاصة ان الصرف في كل مرة يكون نهاية الشهر الجاري او في مدة اقصاها 20 الشهر من كل عام "وكالة فلسطين اليوم "الاخبارية تتابع أخبار المنحة القطرية الـ100 دولار شهر 10 ومتابعة في حال حدوث أي تغيير او زيادة أسماء جديدة .

موعد ارسال رسائل صرف المنحة القطرية الـ100 دولار شهر 10

المنحة القطرية 100 دولار شهر 10/2022 –رابط وموعد ارسال رسائل صرف المنحة ، هو ما ينتظره المواطنون في قطاع غزة ، وخاصة ان بداية الصرف تكون عبارة عن رسائل ترسها الامم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية على جوالات المستفيدين من المنحة القطرية إيذانا بصرف المنحة القطرية والتي تكون بصرفها عبر مكاتب وفروع مختلفة للاتصالات ومكاتب للبقالة .

ككل شهر تبدأ التساؤلات هل يمكن ان يكون هناك اسماء جديدة لصرف المنحة القطرية ، وخاصة بعد حجب العشرات من الاسماء في وقت سابق ، وزارة التنمية الاجتماعية وأكدت في وقت سابق إنه سيتم صرف المنحة القطرية لهذا الشهر سيكون للأسر التي استلمت المنحة أقل من 14 مرة، ومن استلمت 14 مرة وعدد أفرادها 7 فأكثر، مؤكدةً عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابط المنحة القطرية الـ100 دولار شهر 10 أكتوبر 2022

معايير الحصول على المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر أكتوبر 2022





: أولاً : لمن استلم أقل من 30 مرة، ومن استلم أكثر من 30 مرة وعنده 3 من الأبناء أو أكثر.

ثانياً : توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر

ثالثاً : ومن ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.

رابعاً : من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل تم قطع المنحة عنه.

خامساً : المرضى المسافرين المتوفر لديهم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ومرافقيهم ويسافرون بانتظام من خلال المعابر لتلقي العلاج تم استثنائهم لحين عودتهم من السفر.

سادساً : العمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل ، تم إرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية.