مهجة القدس: الأسير المعزول فهد صوالحي يعاني ظروف عزل سيئة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن الأسير المعزول المجاهد فهد عبد الله محمد صوالحي (41 عامًا) من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس؛ يعاني منذ 23 يومًا ظروف عزل سيئة في زنازين سجن ايشل، حيث يمكث في زنزانة انفرادية بدون أي أغراض أو ملابس، والزنزانة مليئة بكل أنواع الحشرات والبق.

وأفاد الأسير المجاهد فهد صوالحي في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أن إدارة سجن ايشل تعزله في زنزانة انفرادية بظروف عزل سيئة بعد أن قامت مصلحة سجون الاحتلال بنقله من زنازين سجن رامون إلى زنازين سجن ايشل قبل 23 يوم بعد أن قام بحرق الزنزانة التي كان يمكث فيها احتجاجًا منه على رفض إدارة سجن رامون بنقله إلى غرف أسرى حركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف أنه عقب قيامه بحرق الزنزانة في سجن رامون حُرقت كفوف يديه وأصابعه، وبقيَ في الزنزانة ثلاث ساعات بعد الحرق وبعدها قاموا بتحويله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع المحتلة ومكث في المشفى يوم كامل وبعد ذلك قاموا بنقله إلى زنازين سجن ايشل، لافتًا إلى أن الطبيب أبلغهم في المشفى بضرورة التغيير على الحرق مرتين في اليوم، إلا أنهم في سجن ايشل قاموا بالتغيير له في عيادة السجن بعد أربعة أيام.

وقال في رسالته التي وصلت مهجة القدس: "إن لي 23 يوم في زنازين سجل ايشل في زنزانة لوحدي بدون أي أغراض أو ملابس سوى التي أرتديها من ملابس (الشاباص)، والزنزانة مليئة بكل أنواع الحشرات والبق، ولست أبالغ أن 23 يوم قد اجتمعت عليَّ عذابات وآلام جهنم جميعًا فلا أنام الليل ولا النهار ولا أستطيع الأكل والشرب حتى الاستحمام بصعوبة شديدة، أستحم مرة واحدة بالأسبوع وفي كل مرة يتم تغيير الضمادات لي يغمى عليَّ وأفقد الوعي من شدة الألم وقلة الماء والطعام".

وأشار في رسالته إلى أن مصلحة سجون الاحتلال نقلته بتاريخ 05/09/2022م من سجن نفحة إلى العزل الانفرادي في سجن رامون، بادعاء أنه قام بفتح قفل الكلبشات أثناء التفتيش، وفرضت عليه عقوبة أسبوع زنازين وغرامة مالية 500 شيقل وشهر زيارة أهل ومنع شراء كانتينا لمدة شهر، وبعد انتهاء هذه العقوبات التعسفية مازالت مصلحة سجون الاحتلال تعزله بهذه الظروف السيئة والتعسفية.

من جهتها تطالب مؤسسة مهجة القدس المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج للأسير المعزول فهد صوالحي ولباقي الأسرى المرضى والعمل على إنهاء عزله التعسفي، وفضح ممارسات قوات الاحتلال الصهيوني وكشف جرائمه بحق الأسرى المرضى والمعزولين في سجونه للرأي العام في المجتمعات المختلفة، والعمل على تقديم وملاحقة المسؤولين الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل ما من شأنه أن يفضح جرائم المحتل الصهيوني ويعمل على لجم وإيقاف الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 14/02/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد 7 مرات، بالإضافة إلى 50 عامًا بتهمة انتمائه لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.