أول مباراة للمنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022

موعد أول مباراة للمنتخب السعودي في كاس العالم في قطر 2022 ، يترقب العالم العربي والشعب السعودي موعد أول مباراة للمنتخب السعودي في كأس العالم 2022 ، وخاصة مع اقتراب موعد بداية كأس العالم 2022 ، الذي يبدأ في 20 نوفمبر 2022 ، حيث ان المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة لمجموعات كأس العالم ، وقد حلت في المرتبة الثانية من المجموعة بعد تصفيات لكأس العالم وخاصة ان مجموعتها ضمت كلاً من " الارجنتين ، والسعودية ، وبولندا ، والمكسيك " ، ليبقى متابعي المنتخب السعودي في انتظار ، حيث تهتم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية لتقديم كافة أخبار المنتخب السعودي وكأس العالم في قطر 2022.

موعد أول مباراة للمنتخب السعودي في كأس العالم في قطر 2022

يبحث المواطنون عن موعد أول مباراة للمنتخب السعودي في كأس العالم في قطر 2022 وخاصة مع ترقب عشاق المنتخب السعودي بدأ كأس العالم في قطر 2022 ، لمشاهدة مباريات المنتخب الأخضر المنتخب السعودي ، وابرز المباريات التي تجمعه مع الفرق العالمية، حيث تقع السعودية في المرتبة الثانية في المجموعة الثالثة لمجموعات كأس العالم قطر 2022 ، حيث تضم المجموعات كلاً من " الارجنتين ، والسعودية ، وبولندا ، والمكسيك " لتكون السعودية في كأس العالم 2022 للمرة الثانية والتي كان اخرها في مونديال روسيا قبل أربعة أعوام .





مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022

المباراة الأولى التي سيلعبها المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 ستكون مع المنتخب الأرجنتين يومالثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 13:00 السعودية 12:00 مصر – حيث ستجرى المباراة على استاد "لوسيل"، حيث ستكون المباراة من أقوى المبارات التي سيلعبها المنتخب السعودي .

المباراة الثانية التي سيلعبها المنتخب السعودي ستجمعه مع بولندا " يوم السبت 26 نوفمبر 2022، بتوقيت 16:00السعودية وقطر، 15:00 بتوقيت مصر وستكون على استاد المدينة التعليمية.





المباراة الثالثة للمنتخب السعودي فستكون امام المكسيك " الموافق الأربعاء 30 نوفمبر في تمام الساعة 2022،22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر على استاد لوسيل.

قائمة المنتخب السعودي خلال كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: محمد العويس- فواز القرني- محمد اليامي- نواف العقيدي

الدفاع: علي البليهي- عبدالإله العمري- عبدالله مادو- حسان التمبكتي- سلطان الغنام- أحمد بامسعود- ناصر الدوسري- سعود عبدالحميد- محمد البريك

الوسط: رياض شراحيلي- علي الحسن- محمد كنو- عبدالإله المالكي- سلمان الفرج- عبدالله عطيف- سامي النجعي- عبدالرحمن العبود

الهجوم: سالم الدوسري- فهد المولد- نواف العابد- هتان باهبري- أيمن يحيى- عبدالله رديف- عبدالله الحمدان- صالح الشهري- فراس البريكان



