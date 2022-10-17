الذكرى السادسة عشر لاستشهاد المجاهد عمر عويضات

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 23 إبريل عام 1989م، كانت بلدة قباطية بمحافظة جنين على موعد مع فارسها عمر عبد الرؤوف عويضات لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة وقدمت الشهداء من أبنائها، فشقيقه الشهيد جهاد عويضات الذي ارتقى في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال عام 2005م فقتل 2 منهم وأصاب 4 آخرين وقد تلقى فارسنا عمر تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارسها.

في صفوف الجهاد: التحق فارسنا بصفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ صغر سنه ثم انضم لسرايا القدس وقد شارك إخوانه في مهمات الرباط على ثغور مخيم جنين وعمليات إطلاق النار التي استهدفت جنود الاحتلال وقد فشل العدو في اعتقاله أكثر من مرة.

شهيدًا على طريق القدس: بتاريخ 17 أكتوبر عام 2006م، اقتحمت قوات العدو الصهيوني بلدة قباطية لممارسة إرهابها فحاصرت مجموعة من المجاهدين فشارك فارسنا في الاشتباكات التي اندلعت لتنتهي بارتقائه شهيًدا مقبلاً غير مدبر ملبيًا نداء الواجب على طريق القدس.