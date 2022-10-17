سعر الذهب في الأردن عيار 24 اليوم الاثنين 17/10/2022 في السوق السوداء يشهد استقراراً بعد الاسبوع الماضي جراء ارتفاع الدولار الامريكي ،المواطنون في الاردن أسعار الذهب بشكل يومي لمعرفة سعر الذهب كونه الملاذ الآمن الوحيد الذي يلجأ له المواطن في ظل الانخفاض والارتفاع في اسعار صرف العملات ، وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية تتابع معكم سعر الذهب بشكل يومي تقدم لكم سعر الذهب في الأردن عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 في السوق السوداء .

سعر الذهب في الأردن عيار 24 اليوم الاثنين 17/10/2022 في السوق السوداء

سعر الذهب في الأردن عيار 24 اليوم الاثنين 17/10/2022 في السوق السوداء ، في حيث بلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين ارتفع إلى 33.800 دينارا، والشراء إلى 33.6 دينارا.

وارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 39.900 دينارا، والشراء إلى 37.100 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 30.100 و 27.2 دينارا على التوالي





اسعار الذهب في الأردن عيار 21, 18 ،24 اليوم الاثنين 17/10/2022 في السوق السوداء

وبعد التدافع لشراء الذهب في الاردن وخاصة في ظل الانخفاض ، دعا الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش الأردنيين إلى التروي والانتظار قبل شراء الذهب خلال هذه الفترة، بسبب تقلبات السوق السريعة ، معتبراً إن العديد من المشترين يعتقدون أنهم يعوضون خسارة بوقت سريع، غير أن الحقيقة هم يتكبدون خسائر أكثر وينفقون أموالا على الذهب من دخولهم التي خصصت لحاجاتهم الأخرى.





وتوقع يوجد رفع جديد للفائدة بمعدل 75 نقطة أساس مع نهاية الشهر الجاري، ومرات اخرى العام القادم، ما يعني بقاء الدولار مرتفعاً وانخفاض الذهب

وحذّر عايش من خلق سوق وهمي يعتمد على الحظ في التداول، مشيراً إلى أن شراء الذهب في ظل هذه الاوضاع ينطوي على مخاطر عديدة.