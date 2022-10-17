المرور بغزة: وفاة و5 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، عن إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إحصائية المورو: إن 11 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن حالة وفاة و5 إصابات، منها أربع إصابات بجروح متوسطة وإصابة بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا مادية وتلفيات لحقت بـ 9 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة الطفلة سارة إبراهيم إرحيم (7 سنوات) سكان الزيتون جراء دهسها من قبل مركبة من نوع بيجو "تاندر" بقيادة السائق (أ. خ) 32 عامًا.