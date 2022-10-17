تفاصيل نظارة أبل الجديدة: تُحدد هويتك من "بصمة العين"

كشف تقرير أن نظارة أبل الجديدة للواقع المختلط ستكون بتقنية مسح بصمة قزحية العين، والتي ستعتمد عليها النظارة لتحديد هوية المستخدمين وتسجيل دخولهم لحساباتهم فور ارتدائهم لها، إلى جانب إمكانية استخدام تلك التقنية للدفع مقابل عمليات التسوق خلال استخدام النظارة.

وأشار التقرير الذي نشره موقع ذا انفورميشن إلى أن أبل ستزود نظارتها المستقبلية، والمتوقع طرحها العام المقبل، بـ14 مستشعراً للتصوير سيكون بعضها مخصص لالتقاط بصمة وجه المستخدم وكافة ملامحه وتفاصيله.

كما ستعتمد النظارة على استخدام كاميرتين مخصصتين لالتقاط وضع القدمين، ليتم تقديمهما بشكل أقرب إلى الحقيقة عند إنشاء الشخصية الافتراضية للمستخدم Avatar، وهو صورة الشكل الافتراضي للمستخدم داخل العالم الرقمي خلال التجارب الافتراضية، وكذلك مكالمات الفيديو واجتماعات العمل في الميتافيرس.

وأثار التقرير إلى أن النظارة الجديدة ستأتي مصممة من خليط مكون من الألومنيوم والزجاج، في تصميم أقرب إلى نظارات التزلج وسيكون تصميماً مدمجاً خفيف الوزن بشكل ملحوظ، مقارنة بوزن نظارة ميتا الأحدث كويست برو والتي يبلغ وزنها 722 جرام.

تفضيلات المستخدم

وتعد ميزة بصمة القزحية من أهم المزايا التي ستقدمها أبل علامة نظاراتها للواقع المختلط والتي ستسمح بإمكانية استخدام أكثر من شخص لنفس النظارة، فبمجرد ارتداء المستخدم لها ستتعرف النظارة مباشرة على هويته، وتسجل دخوله إلى حسابه وصاحب ذلك تثبيت التفضيلات والإعدادات المحددة مسبقاً من جانبه.

وبذلك، ستكون بصمة القزحية هي الحل الموازي لبصمة الوجه وبصمة الإصبع على مختلف أجهزة أبل، من آيفون وحواسيب ماك وآيباد، بحيث تستمر الشركة في تأمين خصوصية المستخدمين داخل العالم الافتراضي.

يأتي ذلك التقرير بعد أيام من كشف شركه ميتا عن نظارتها الجديدة ميتا كويست برو، والتي أوضحت الشركة أنها تحمل 10 كاميرات لجمع معلومات مختلفة عن تحركات المستخدم والعالم المحيط به؛ لتقديم تجربة ثريهة مما يجعلها أقل بأربعة كاميرات عن نظارة أبل المنتظرة.

كما أن نظارة عملاق التواصل الاجتماعي ما زالت تفتقر إلى ميزة التقاط حركة القدمين، ولكنها قامت بتعويض ذلك من خلال استخدام نظام للذكاء الاصطناعي يتنبأ بوضعية جسم المستخدم بشكل عام، ومن ثم ستعتمد النظارة على تلك البيانات لتصميم قدمي المستخدم داخل الميتافيرس.