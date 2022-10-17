طقس فلسطين.. انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين 2022/10/17 أن يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهاراً بارد نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.