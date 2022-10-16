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أسعار الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 17-10-2022، استقرارا، بالتزامن مع غلق السوق العالمي للمعدن النفيس.





سعر عيارات الذهب في السعودية

ثبت سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم في السعودية ليظل عند مستوى 198.90 ريال (52.94 دولار)، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس بحسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالأسواق) استقرارا خلال تعاملات ، اليوم، ليظل عند مستوى 174.04 ريال (46.32 دولار)، أي نفس السعر الذي سجله عند إغلاق تعاملات أمس.

وبلغ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بالسعودية 149.17 ريال (39.70 دولار)، وهو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات اليوم السابق.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية فقد سجل 116.02 ريال (30.88 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 99.45 ريال (26.47 دولار).

سعر الذهب عالميا

وخلال تعاملات نهاية الأسبوع في السوق العالمي للذهب انخفض سعر المعدن النفيس بنحو 1.6% ليسجل سعر الأوقية (الأونصة) خلال التعاملات الفورية مستوى 1643.85 دولار، فيما سجل سعر الأوقية لدى العقود الآجلة نحو 1649.75 دولار.





سعر الجنيه الذهب بالسعودية

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الأحد 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 عند مستوى 1392 ريالاً (370.56 دولار)، مقابل نفس السعر في ختام تعاملات اليوم السابق.