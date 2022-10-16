استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 17-10-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:19 م
16 أكتوبر 2022
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استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 17-10-2022 ، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في الأردن، ونقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية هذا المقال عن أسعار الذهب في الأردن، ويعتب الموضوع من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة واسعة من الناس لاسيما من التجار والمقبلين على الزواج حيث زادت عمليات البحث عنها حتى أصبحت ترينداً شهيراً على جوجل، وبسبب الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع بشكل كبير عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: استقرار أسعار الذهب اليوم في الأردن اليوم الإثنين 17-10-2022 ، ولمعرفة أسعار الذهب في الأردن نرجو من سيادتكم متابعة المقال للنهاية.

استقرار أسعار الذهب في الأردن

استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن، اليوم الإثنين 17-10-2022، بالتوازي مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

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أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

وبقي سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن عند 37.53 دينار (52.94 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن 32.84 دينار (46.32 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن 28.15 دينار (39.70 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وبقي سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن عند 1167 دينارا (1646 دولارا).

في حين سجل الجنيه الذهب 262.74 دينار (370.56 دولار).

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أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب عالميا أمس الأول الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع)، وسط تزايد التوقعات حيال إقرار زيادة كبيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمعدل الفائدة الأمريكي.

وتعرض الذهب لضغوط قوية إثر الاتجاه الصعودي في أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مسجلاً خسائر أسبوعية حادة تتجاوز 60 دولارًا

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