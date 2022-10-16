استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 17-10-2022

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استقرار أسعار الذهب في الأردن

استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن، اليوم الإثنين 17-10-2022، بالتوازي مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.





أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

وبقي سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن عند 37.53 دينار (52.94 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن 32.84 دينار (46.32 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن 28.15 دينار (39.70 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وبقي سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن عند 1167 دينارا (1646 دولارا).

في حين سجل الجنيه الذهب 262.74 دينار (370.56 دولار).





أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب عالميا أمس الأول الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع)، وسط تزايد التوقعات حيال إقرار زيادة كبيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمعدل الفائدة الأمريكي.

وتعرض الذهب لضغوط قوية إثر الاتجاه الصعودي في أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مسجلاً خسائر أسبوعية حادة تتجاوز 60 دولارًا