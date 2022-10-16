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استقرار أسعار الذهب في سوريا

استقرت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الإثنين 17 -10- 2022، وسط تراجع المبيعات في الأسواق.

وواصلت سوق الذهب السورية انتعاشها مؤخرا بعد تراجع أسعار الذهب أكثر من 2000 ليرة منذ يوم الأربعاء الماضي، عندما سجل عيار 21 نحو 118.515 ألف ليرة مقابل 116.380 ألف ليرة اليوم، وهو نفس سعر أمس.





أسعار عيارات الذهب المختلفة في سوريا

بلغ جرام الذهب عيار 24 في سوريا، 133.003 ألف ليرة (52.94 دولار)، حسب منصة gold-price-today.com لرصد أسعار الذهب.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا نحو 116.380 ألف ليرة (46.32 دولار).

كما لم يتغير متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم، مسجلًا نحو 99.753 ألف ليرة (39.70 دولار).

أما سعر الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 77.585 ألف ليرة (30.88 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.136 مليون ليرة (1646 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في سوريا نحو 931.040 ألف ليرة (370.56 دولار).





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