سرايا القدس"كتيبة جنين": لن نترك مجموعات "عرين الأسود" وحدهم في الميدان

أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، مساء اليوم الأحد، أنها لن نترك مجموعات "عرين الأسود" وحدهم في الميدان، في ضوء التهديدات "الإسرائيلية" بشن حملة عسكرية ضد العرين في نابلس.

وقالت "كتيبة جنين" في تصريحات صحفية: "حواجز الاحتلال في محيط جنين لن تكون في مأمن، في حال أقدم الاحتلال على عدوان ضد عرين الأسود في نابلس".

وتابعت :" نحن وعرين الأسود وكتيبة نابلس وكل مقاومي نابلس على ذات الطريق والهدف، وسنقاتل إلى جانبهم حتى لو اضطرنا الأمر لإرسال مقاتلين في نابلس نصرة لإخوانهم"

وكشفت كتيبة جنين، أن بحوزتها مقتنيات ومعدات لٱحد جنود الاحتلال، قائلةً :"ونحن لا نقول أصبنا أو قتلنا، لكن على العدو الاعتراف بذلك".

وكانت ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد عقد جلسة أمنية لبحث التوتر الأمني في شمال الضفة المحتلة وخاصة نابلس.

وقالت قناة ريشت كان العبرية:" ركزت الجلسة على إمكانية إطلاق عملية واسعة ضد مجموعات عرين الأسود التي تنشط في منطقة نابلس".