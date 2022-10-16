ليفربول يحقق فوزا كبيرا على السيتي

حقق فريق ليفربول فوزاً كبرا على حساب نظيره مانشستر سيتي، بهدف دون رد، في قمة الجولة الحادية عشر من البريميرليج، على ملعب " أنفيلد ".

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز الى 13 نقطة في المركز الثامن في جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

وسجل فريق مانشستر سيتي هدفاً في الشوط الثاني، عن طريق فيل فودين، لكن الحكم الغاه بسبب وجود خطأ على إيرلينج هالاند.

وبعدها أهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق بعدما انفرد بالحارس، ثم أهدر دييجو جوتا فرصة سانحة للتسجيل برأسية ارتطمت في العارضة.

وفي الدقيقة 76 سجل ليفربول هدف التقدم عن طريق محمد صلاح بعد كرة من أليسون وصلت الى صلاح الذي تخطى المدافع وانفرد بالحارس ووضعها في الشباك.