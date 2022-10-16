٣٣ عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال ال٢٤ ساعة الاخيرة

شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة 33 عملا مقاوما خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تخللها 8 عمليات إطلاق نار بطولية أصيب على إثرها جندي "إسرائيلي".

وأصيب خلال المواجهات المتواصلة جندي إسرائليي، فيما فجّر مقاومون عبوتين ناسفتين، وأحرقوا نقطة عسكرية، وألقوا زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 4 مواجهات متفرقة.

وتصدى الأهالي في الضفة الغربية للمستوطنين في 4 مواجهات، واندلعت 14 مواجهة أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء الحجارة.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات تخللها إلقاء زجاجات حارقة وحجارة في كل من أبو ديس والعيساوية وحي الشيخ جراح والبلدة القديمة، تصدى خلالها المقدسيون لاعتداءات المستوطنين.



وفي رام الله، نفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار باتجاه معسكر عوفر وحاجز بيتونيا العسكرية، فيما اندلعت مواجهات أخرى في كل من كفر مالك وبيتونيا ونعلين.

وفي جنين، استهدف مقاومون حاجز الجلمة العسكري بعمليتي إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة، فيما تصدى الأهالي في قلقيلية لاعتداءات المستوطنين في المدينة وأصيب على إثرها مستوطن، واندلعت مواجهات في قرية عزون.

وفي نابلس، كانت المواجهات الأشد، حيث أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال ومستوطنيه في كل من بلدة بيتا، وعورتا، والمربعة بين تل وعراق بورين، وعراق بورين، واستهدف مقاومون طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بإطلاق نار.

وفجّر مقاومون عبوة ناسفة في بلدة تل، وتصدى الأهالي لاعتداءات المستوطنين في عوريف، واندلعت مواجهات في كل من دير شرف وعينابوس.

وفي الخليل اندلعت مواجهات في مخيم العروب والسموع وبيت أمر، وتخللها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة، واحراق نقطة عسكرية، وتصدي للمستوطنين في بلدة بيت أمر أيضا.



العمليات النوعية

وأبرز العمليات النوعية التي شهدتها الضفة المحتة في 24 ساعة الأخيرة عمليتي إطلاق النار باتجاه حاجز بيتونيا ومعسكر عوفر في رام الله ، والقاء الزجاجات الحارقة على قوات الاحتلال بالقرب من قرية نعلين.

وعلمية إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في حاجز الجلمة في جنين تخلله القاء عبوات متفجرة، إلى جانب اندلاع مواجهات عنيفة في احياء المدينة المقدسة تخللها القاء الزجاجات الحارقة باتجاه قوات الاحتلال في العيساوية.