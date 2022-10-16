مخابرات السلطة تفرج عن المحرر صبح من جنين

أفرج جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، عن المحرر مصطفى لامس صبح (35 عامًا)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي بعد 12 يوماً من اعتقاله.

وكانت عناصر مخابرات السلطة قد اختطفت المحرر صبح بعد مداهمة مكان عمله، يوم الثلاثاء الموافق 4-10-2022م، في بلدة برقين بمحافظة جنين، دون الكشف عن أسباب الاعتقال.

والمحرر مصطفى صبح أسير سابق لدى الاحتلال حيث اعتقل مرتين، وأمضى خلال اعتقاله عدة سنوات على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي والقيام بأعمال مقاومة.

الجدير بالذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة اعتقال وملاحقة كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة، دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.