"عرين الأسود" تعلن تنفيذ عملية نوعية بمنطقة "المربعة" وإيقاع إصابات في جنود الاحتلال

أعلنت مجموعات عرين الأسود، اليوم الاحد، أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ عملية نوعية في منطقة "المربعة" في مدينة نابلس.

واكدت عرين الاسود في بيان لها، تحقيق اصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال.

واليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ۚ وحرض المؤمنين ۖ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ۚ والله أشد بأسا وأشد تنكيلا

صدق الله العظيم

نفذ مُقاتلي عرين الأسود في تمام الساعه ١١٣٠ من صباح يوم الأحد عملية نوعية في منطقة نقطة المربعة الإحتلالية الفاصلة بين طريق يستهار الإلتفافي وقرية تل إستهل المُجاهدون العملية بإلقاء قنبله يدوية غير محلية الصنع وحققت أصابات أكيدة حيث وقعت بين خمسة جنود ألحقها المُجاهدون بإطلاق وابل مكثف من الرصاص وإنسحب المنفذون بسلام ونترك للإحتلال كالعادة توزيع الإصابات والقتلى على حوادث الطرق أو التسلق في جبال الإكوادور

وهنا نوجه رساله تحية وإجلال وإكبار لأهلنا في مدينة نابلس الصامدين الصابرين على الحصار ونعدهم بضربات تشفي الصدور

أما أهلنا في القدس المحتله وفي سلوان وشعفاط ومريم شعفاط الأبيه في كل بقعة من بقاع القدس نريد منكم ليلة سوداء على العدو بحجم إجرامه لماذا القدس لأن القدس أول الرصاص وأخره أول البدايات وأول النهايات

لله الأمر من قَبل ومن بعد

لله الأمر من قَبل ومن بعد