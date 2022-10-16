أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 16-10-2022

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استقرت أسعار الذهب في سوريا

استقرت أسعار الذهب في سوريا في تعاملات اليوم الأحد 16 -10- 2022، وسط تراجع المبيعات في الأسواق.





أسعار كافة عيارات الذهب في سوريا

بلغ جرام الذهب عيار 24 في سوريا، 133.003 ألف ليرة (52.94 دولار)، وفقا لمنصة gold-price-today.com لرصد أسعار الذهب.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا نحو 116.380 ألف ليرة (46.32 دولار).

كما لم يتغير متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم، مسجلًا نحو 99.753 ألف ليرة (39.70 دولار).

وعن سعر الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 77.585 ألف ليرة (30.88 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.136 مليون ليرة (1646 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في سوريا نحو 931.040 ألف ليرة (370.56 دولار).





أسعار الذهب عالميا

عالميا، واصلت أسعار الذهب تسجيل الخسائر للأسبوع الثاني، وسط تزايد التوقعات حيال إقرار زيادة كبيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمعدل الفائدة الأمريكي.