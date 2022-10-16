"لابيد" يعقد جلسة لبحث إطلاق عملية واسعة ضد "عرين الأسود"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد عقد جلسة أمنية لبحث التوتر الأمني في شمال الضفة المحتلة وخاصة نابلس.

وقالت قناة ريشت كان العبرية:" ركزت الجلسة على إمكانية إطلاق عملية واسعة ضد مجموعات عرين الأسود التي تنشط في منطقة نابلس.

وأشارت القناة، إلى أنه حتى الأن لم تصدر معلومات عن القرار الذي اتخذه لابيد في الجلسة.

وبدورها، قالت القناة 12 العبرية :"إن الاجتماع الأمني الذي عقده لابيد اليوم ضم فقط كبار المسؤولين الأمنيين في كيان الاحتلال.

وأضافت القناة العبرية: "أن الجلسة بحث التوتر الأمني في شمال الضفة الغربية ونشاط مجموعة عرين الأسود، مشيرة لرفض المسؤولين الصهاية الإفصاح عن مخرجات الجلسة