كيف يمكنك إنهاء أحد تطبيقات Windows باختصارات لوحة المفاتيح؟

عندما تسوء الأمور، يمكن أن تشعر أن الوقت يتباطأ، وعندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، فإن المشكلات غير المتوقعة تتزايد، مثل تجميد أحد التطبيقات، يمكن أن توقف يومك.

وإذا كان لديك جهاز كمبيوتر يعمل بنظامWindows، فإن خيار فرض الإنهاء يعد أداة مفيدة في هذا في حال تعطل أحد التطبيقات، وهنا أهم طرق فرض إنهاء التطبيقات:

كيفية انهاء تطبيق على Windows باستخدام اختصار لوحة المفاتيح:

- اضغط على Alt + F4 سيؤدي هذا إلى إغلاق أي تطبيق قمت بتحديده حاليًا.

- اضغط على Ctrl + Alt + Delete وحدد Task Manager أو Ctrl + Shift + Esc لإحضار إدارة المهام مباشرة، حدد التطبيق الذي تحاول إغلاقه وانقر فوق إنهاء المهمة.

- اضغط على Windows + R لسحب موجه الأوامر، اكتب cmd واضغط على Enter اكتب قائمة المهام واضغط على Enter اكتب taskkill / im ProgramName.exe / t / f.

- إذا لم ينجح أي من هذه الأمور، فقد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.