"اتحاد المعلمين" يُعلن إضراباً جزئياً في مدارس الضفة غدًا الإثنين

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بالضفة المحتلة، مساء اليوم الأحد، أن غداً الاثنين إضراب جزئي سيشمل كل مدارس الضفة الغربية، باستثناء القدس، بعد الحصة الرابعة، بالإضافة لمكاتب التربية والوزارة بعد الساعة 11 صباحًا، وتنظيم وقفات احتجاج أمام المدارس.

وقال اتحاد المعلمين في بيان له:" أن الإضراب في مدارس وتربية محافظة بيت لحم سيكون من الصباح مع عدم التوجه".

ونوه إلى أن خطوة الإضراب هذه المرة جاءت بسبب تعرض الكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية والطلبة لاعتداءات وترويع من قبل "فئة خارجة عن أعراف وأخلاق المجتمع الفلسطيني".

ودعا الاتحاد، الحكومة والمؤسسات والمسؤولين، تحمل مسؤولياتهم تجاه توفير الحماية للمؤسسات التربوية وللعاملين فيها واتخاذ كل الإجراءات لإيقاف كل أنواع وأشكال الاعتداء على المعلمين والمدارس.