مصرع شابين من "الطيرة" وقلقيلية في حادث طرق

لقي شخصان مصرعيهما في حادث طرق دام بين شاحنتين على شارع (505) قرب بلدة اوصرين جنوب مدينة نابلس، اليوم الأحد.

وعلم أن الضحيتين هما الشاب محمود عمر أبو خيط من سكان مدينة الطيرة بالداخل المحتل، والشاب أيوب قزمار من عزبة سلمان جنوب قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

واستدعيت طواقم من الإسعاف وسلطة الإنقاذ إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص عالقين من الشاحنتين.

وأقرت الطواقم الطبية وفاة سائقيْ الشاحنتين متأثرين بجروحيهما الخطيرة؛ فيما جرت أعمال بحث بغية التأكد من عدم وجود عالقين آخرين من جراء الحادث.

وقال المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء":" بأن "الحادث وقع بين شاحنة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية وأخرى فلسطينية، وبعد عمليات تخليص معقدة لطواقم الإنقاذ، جرى إقرار وفاة سائقيْ الشاحنتين".

وأضاف :"أن الحادث كان مروعا إذ كانت الشاحنتان على هامش الشارع وكل منهما بمسافة بعيدة عن الأخرى مع أضرار جسيمة في مقدمتيهما".