بالصور "الجهاد إقليم غزة" تستقبل وفدًا من الفصائل مهنئًا بذكرى الانطلاقة

استقبلت قيادة حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة ظهر اليوم، وفداً قيادياً من فصائل العمل الوطني والإسلامي مهنئاً بذكرى انطلاقة الحركة الخامسة والثلاثون.

وخلال كلمة حركة الجهاد الإسلامي رحب الاستاذ رامز الحلبي بالوفد الزائر مؤكداً على أن حركة الجهاد منذ انطلاقتها تعتبر نفسها جسداً واحداً مع بقية الفصائل الفلسطينية.

وأشار الحلبي إلى أنه وان اختلف البرامج السياسية فإن الهدف الأسمى الذي يتفق عليه الجميع هو تحرير فلسطين.

وأوضح الحلبي خلال حديثه أن حركة الجهاد لم تأتي من فراغ بل جائت على بحر من دماء طاهرة سفكت من أجل فلسطين.

وخلال كلمة فصائل العمل الوطني والاسلامي أكد الأستاذ وليد مقداد على أن حركة الجهاد الإسلامي كانت ولازالت رأس الحربة في المقاومة والدفاع عن شعبنا.

وأضاف مقداد قائلاً:" جئناكم إخوة الدم والسلاح لنبارك لكم انطلاقتكم الخامسة والثلاثين والتي بدأت بثورة السكاكين ثم عملية التحرير الاولى على مستوى الحركة الأسيرة.

وأشاد الأستاذ وليد مقداد خلال حديثه بالعمليات البطولية التي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي منذ انطلاقتها والمعارك التي خاضتها ضد العدو الصهيوني.

















