زوارق الاحتلال تضخ المياه تجاه مركب صيد بعد محاصرته في بحر السوادنية

أفاد اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، أن زوارق الاحتلال الحربية تحاصر مركب صيد جر وتطلق الرصاص تجاه مراكب الصيادين شمال القطاع.

وقال اتحاد الصيادين في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن زوارق الاحتلال الحربية تحاصر مركب جر وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه بشكل عنيف جدًا غرب منطقة السودانية".

يذكر أن البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتقوم في كثير من الأحيان باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.



