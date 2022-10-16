مشاهدة ماتش ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر الآن على يلا شوت بدون تقطيع HD اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مشاهدة ماتش ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر الآن على يلا شوت بدون تقطيع بجودة HD اليوم الاحد الموافق 16-10-2022 والتي تأتي ضمن الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يستعد الملايين من الأشخاص حول العالم لا سيما في بريطانيا وجمهورية مصر العربية في الاستعداد من أجل مشاهدة المباراة النارية التي تجمع هاذين الفريقين العريقين ولقد عمل فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر والتي تجمعهم على ملعب آنفيلد رود معقل ومقر الريدز حيث بدأ فعليا المشجعين في الدخول الملعب وهم بالآلاف وتأتي هذه المقالة ضمن سياسة اعدها الفريق من أجل وضع كافة المباريات في جميع الدوريات ونركز اكثر على الدوري الإنجليزي والاسباني ووسط هذا الاستعداد الكبير وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة وتردد القنوات الناقلة وهي على النحو التالي:

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وبعد المقدمة على الفور وضعنا لكم رابط مشاهدة بث مباشر ماتش مباشر ليفربول ومانشستر سيتي الآن على موقع يلا شوت حيث يترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــا ، وفي هذا الرابط يمكنكم وبكل سهولة تامة مشاهدتها مع الأهل والأصدقاء من أجل التعرف على الفائز .

وبعد أن وضعنا لكم رابط يلا شوت ، فقد وضعنا لكم تردد القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر وبجودة عالية HD حيث تبثها على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2" على الهواء ، وفيما يلي تشكيلة الفريق .

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ولقد وضعنا لكم تشكيلة فريق مانشستر سيتي التي سيواجه فيها نظيره ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والتشكيلة التالي: أولا: وفي خط الهجوم فقد ضم: جاك جريليتش - إيرلينج هالاند - فيل فودين. ثانيا: وفي وسط الملعب جاء كل من: رودري - بيرناردو سيلفا - كيفين دي بروين. ثالثا: أما في خط الدفاع فهو التالي: جواو كانسيلو - روبين دياز - إيمريك لابورت - مانويل أكانجي. رابعا: وفي حراسة المرمى يأتي: إيديرسون مورايش. علمًا أن الفريق بدأ منذ فترة من أجل الاستعداد لهذه المواجهة الشرسة والعنيدة .

وبعد أن تعرفنا على التشكيلة السابقة وضعنا لكم في هذه الفقرة أيضا تشكيلة فريق ليفربول وهو التالي: حيث يضم في خط الهجوم التالي: ديوجو جوتا - داروين نونيز - محمد صلاح. كما أنه في خط وسط الملعب يأتي : فابينيو - جوردان هندرسون - ويليام كارفايلو. وفي خط الدفاع يضم كل من : أندرو روبيرستون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكسندر أرنولد. وفي حراسة المرمى يضم كل من : أليسون بيكير. ومن خلال هذه التشكيلة سيواجه الفريق نظيره السيتي.

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ولقد وضعنا لكم ترددات القنوات الناقلة في هذه السطور التي ستبث مباراة مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر HD بدون تقطيع وهو تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 1 : التردد: 11547 ، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ:2/3، القمر الصناعي : نايل سات .

وقبل هذه المواجهة التي ستنطلق خلال الساعات المقبلة القليلة ، نشير لكم إلى أن فريق ليفربول يقع ترتيبه في المرتبة الحادية عشرة برصيد عشر نقاط في ثماني مباريات بينما يقع ترتيب مان سيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة بتسع مباريات ، لذلك يحرص الفريقين الانجليزيين على ترتيب صدارتها من خلال هذه المواجهة في تسجيل اكبر عدد ممكن من الأهداف .

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وقبل ختام هذه المقالة ، نضع بين ايديكم تردد قناة beIN SPORTS الذي يبث ماتش ليفربول ومانشستر سيتي وفيما يلي ترددها على القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11013 – 12054 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي تصحيح الخطأ 2/3 . ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة وطيبة للغاية .

وفي نهاية السطور التي حرصنا على تقديمها حول مشاهدة ماتش مباشر ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر الآن على يلا شوت بدون تقطيع HD اليوم الاحد الموافق 16-10-2022 نشير لكم إلى أن الفريق يضع يوميا العديد من المقالات التي نحرص على كتابتها في وضع كافة المباريات التي يبحث عنها الجمهور الكريم في مختلف انحاء دول العالم .