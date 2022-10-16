رونالدو يعود لتشكيل يونايتد الأساسي أمام نيوكاسل

أعلن إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل الشياطين الحمر الذي يستعد لاستقبال نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 15 نقطة، ويتواجد نيوكاسل في المركز السادس برصيد 14 نقطة.



ويقدم نيوكاسل مستويات مميزة في الآونة الأخيرة إذ فاز (4-1) على فولهام، و(5-1) على برينتفورد.



أما يونايتد فنفض غبار الهزيمة الثقيلة في الديربي بالفوز على إيفرتون (2-1) في الجولة الماضية، إلى جانب التغلب على أومونيا نيقوسيا ذهابًا وإيابًا في الدوري الأوروبي.



تشكيل مانشستر يونايتد:



دي خيا- مارتينيز- رونالدو- فيرنانديز- فريد- كاسيميرو- فاران- دالوت- أنتوني- شاو- سانشو.



البدلاء: هيتون- لينديلوف- مالاسيا- ماينو- بيليستري- إقبال- إيلانجا- جارناشو- راشفورد.



تشكيل نيوكاسل:



بوب- تريبير- شار- بوتمان- بيرن- جيماريش- لونجستاف- جويلينتون- مرفي- ألميرون- ويلسون.