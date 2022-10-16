جامعة الأقصى بغزة تعلن عن انطلاق التحضيرات للمؤتمر الدولي المُحكم حول هجرة "رأس المال البشري"

أعلن الدكتور محمود الشامي عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الأقصى بغزة، عن التحضير لعقد المؤتمر العلمي الدولي المحكم الموسوم بعنوان، هجرة رأس المال البشري – الواقع ورهانات المستقبل، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ا.د. محمود أبو مويس، داعياً الباحثين إلى تقديم ملخصات الأبحاث في موعد أقصاه الخامس من نوفمبر/2022م، على أن تعقد فعاليات المؤتمر في جامعة الأقصى بمدينة غزة يومي 12- 13 آذار مارس 2023.

وأوضح العميد الشامي، أن فكرة المؤتمر جاءت لأن موضوع الهجرة أضحى من أهم طموحات الشباب في العديد من البلدان النامية، وذلك طمعاً في حياة أفضل في بعض الدول التي تتمتع بالازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفر الحياة الكريمة التي يفتقدها الشباب في بلدانهم الأم، مضيفاً أن هذا الطموح يظل صعب المنال في ظل وجود شروط يصعب تلبيتها واتفاقيات تمنع مغادرة الشباب إلى بلدان المهجر.

ونوه الشامي، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة من جميع الجوانب، لذلك تم تقسيم المؤتمر إلى ستة محاور على النحو التالي:

المحور الأول: الإطار المفاهيمي للهجرة

- الهجرة مقاربة مفاهيمية وتفسيرية للمفاهيم ذات الدلالة.

- الهجرة الآمنة والهجرة غير الشرعية.

- عوامل بروز مسألة الهجرة غير الشرعية.

- اللجوء والنزوح مقاربات مفاهيمية وعوامل تفسيرية.

- الهجرة ومتطلبات الأمن الانساني.

المحور الثاني: الإطار المفاهيمي لرأس المال البشري

- الأطر المعرفية والابستمولوجية لرأس المال البشري.

- تحولات رأس المال البشري والفكري.

- رأس المال البشري والتنمية المجتمعية.

- هجرة الشباب قراءة في الأسباب والانعكاسات.

المحور الثالث: الهجرة الدولية واستثمار رأس المال البشري

- الهجرة الدولية واسبابها، قراءة في الاسباب والعوامل.

- الهجرة الدولية، وتحدياتها وصعوباتها في ظل تزايد أعداد المهاجرين حول العالم

- آليات واستراتيجيات توطين المعرفة، واستثمار الطاقات المهاجرة من أجل توطين المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

- تعزيز المبادرات الوطنية والدولية الرامية لتوظيف التوجهات العالمية الحديثة في تمكين الشباب

- الهجرة والاندماج في المجتمعات " دول المقصد".

- الهجرة متعددة الاتجاهات لدول البحر المتوسط.

- ادارة الهجرة على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية والعالمية

- الاستراتيجيات الأمنية في ضبط الحدود الإقليمية والدولية.

المحور الرابع: الاتفاقات الدولية المنظمة للهجرة الآمنة

- التدابير عبر الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين ومنع الاتجار بالأشخاص في سياق الهجرة الدولية.

- دور المجتمع الدولي في مواجهة تحديات الهجرة.

- التعاون الدولي بشأن المعايير العالمية المتعلقة بإدارة الهجرة وحقوق المهاجرين.

- الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

- برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو

- برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والاطفال

المحور الخامس: تعامل المنظمات الدولية ذات العلاقة مع قضايا الهجرة واللجوء

المنظمة الدولية للهجرة.

- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

- الاتحاد الأوروبي.

- المفوضية الأوروبية.

المحور السادس: فرص وتحديات الهجرة الإنسانية

- تحديات الهجرة الإنسانية عبر المجتمعات قراءة في الأبعاد (الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، السياسية، والقانونية).

- الهجرة غير الشرعية والأمن القومي للدول المتوسطية (دراسة نماذج محلية، عربية، إقليمية، دولية).

- المهاجرون، اللاجئون، طالبو اللجوء في دول غرب أوروبا.

- الهجرة بين الالتزامات السيادية والتهديدات الأمنية.