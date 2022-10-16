صور.. جماهير سلفيت تشيع جثمان الشهيد مجاهد داوود

شيعت جماهير محافظة سلفيت اليوم الأحد، جثمان الشهيد مجاهد داوود 30 عاماً، الذي ارتقى متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قراوة بني حسان مساء أمس السبت.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من مستشفى سلفيت الحكومي إلى منزل الشهيد في بلدة حارس لإلقاء نظرة الوداع عليه من عائلته وزوجته وأطفاله الأربعة.

ونقل جثمان الشهيد إلى مسجد سلفيت الكبير، حيث أديت عليه الصلاة قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد مجاهد على الأكتاف، وجابوا به شوارع البلدة، مرددين الهتافات المطالبة بالثأر من الاحتلال وتفعيل المقاومة المسلحة.

وشارك في تشييع الشهيد أطفاله الذين تملكهم الحزن وذرفوا الدموع حزناً على والدهم الذي فقدوه.

يشار إلى أن الشهيد داوود متزوج ولديه أربعة أطفال أكبرهم لا يتجاوز سبع سنوات، كما أن زوجته حامل.