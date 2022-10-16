الاحتلال يفرج عن والدة الشاب عدي التميمي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد عن والدة الشاب عدي التميمي بشروط مجحفة.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن والدة الشاب عدي التميمي بشروط مجحفة، منها دفع كفالة شخصية وكفالة مالية طرف ثالث 10000 غير مدفوعة وكفالة نقدية بقيمة 3000.

وأضافت أن السلطات شرطت عليه أيضًا بالإبعاد عن المخيم حتى نهاية تشرين الثاني/أكتوبر الجاري وحبس منزلي حتى تاريخ 25 أكتوبر.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل والد الشاب ووالدته وشقيقه قبل عدة أيام وإخضاعهم للتحقيق، علما بأن الشاب التميمي من مخيم شعفاط ( 22عاما ) وتتهمه "إسرائيل" بتنفيذ عملية شعفاط والتي وقعت بتاريخ الثامن من الشهر الجاري.