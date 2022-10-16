"المجاهدين" تهنئ بالانطلاقة الجهادية المباركة  

استقبلت حركة الجهاد الإسلامي بمكتبها في قطاع غزة، اليوم الأحد، وفدا من حركة المجاهدين برئاسة أمينها العام د.أسعد أبو شريعة، الذي قدم التهاني بمناسبة الذكرى الـ 35 للانطلاقة الجهادية المباركة.

وكان في استقبال وفد حركة المجاهدين، عدد من قيادات الحركة في قطاع غزة .

ووجه أمين عام حركة المجاهدين التحية لقيادة حركة الجهاد الإسلامي ومجاهديها وعلى رأسهم القائد المجاهد زياد النخالة وأعضاء المكتب السياسي للحركة وقادة وشهداء سرايا القدس ، وأكد أمين حركة المجاهدين بأن حركةالجهاد الاسلامي تميزت وسبقت الحركات الإسلامية بحمل البندقية وكان لها بصمة في الجهاد من خلال المعارك والعمليات البطولية والتي اخرها معركة وحدة الساحات التى أكدت على وحدة الشعب الفلسطيني وقدمت خلالها قادتها الميامين تيسير الجعبري والشهيد خالد منصور .

وأكد أمين عام حركة المجاهدين بأن الحركة حافظت على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني

من جانبه، رحب رئيس دائرة العلاقات الوطنية أ. خالد البطش بأمين عام حركة المجاهدين والوفد المرافق له، وأكد في حديثه على متانة العلاقة التي تربط الحركة بكل مكونات المجتمع وأن خيارنا المقاومة لتحرير فلسطين وإستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.