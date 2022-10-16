الاحتلال يبعد مقدسيًا عن مخيم شعفاط بعد الافراج عنه

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارًا بإبعاد والدة الشاب المقدسي الملاحق من قبلها، عدي التميمي، عن مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بعد الافراج عنها من سجون الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن والدة المطارد عدي التميمي شرط الإبعاد عن مكان سكنها، مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، حتى نهاية تشرين الأول الجاري، والحبس المنزلي حتى الخامس والعشرين منه، وفرضت غرامة مالية عليها بقيمة ثلاثة آلاف شيقل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في التاسع من تشرين الأول الجاري، والدي الشاب عدي التميمي (22 عامًا) الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية حاجز شعفاط.