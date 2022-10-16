برشلونة يحتفل بذكرى ميسي يوم الكلاسيكو

يحتفل برشلونة، اليوم الأحد، بذكرى تتعلق بالأرجنتيني ليونيل ميسي النجم التاريخي للبارسا.



ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد بعد ساعات، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول هو ذكرى الظهور الرسمي الأول لميسي مع برشلونة في 2004، عندما شارك في مباراة إسبانيول بدلا من ديكو.



وكان أول ظهور ودي لميسي مع الفريق الأول ببرشلونة يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، لكنه انتظر 11 شهرا ليسجل ظهوره الرسمي.



وأمضى ميسي 17 موسما مع الفريق الأول لبرشلونة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، عبر صفقة مجانية.



ويعد ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو ب26 هدفا.

