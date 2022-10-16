الاحتلال ينصب حاجزاً على مدخلي قلقيلية ويعيق حركة المواطنين

نصبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، حاجزين عسكريين على مدخليْ قلقيلية الشرقي، والجنوبي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين على الحاجزين المذكورين، ودققت بهويات راكبيها، ما أدى الى إعاقة حركة تنقل المواطنين، والتسبب بأزمة مرورية خانقة للخارجين من والى قلقيلية.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث تنصب الحواجز العسكرية وتعتدي على المواطنين وتصيبهم وتعتقلهم وتقتلهم، بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على حياتهم وتهجيرهم من أراضيهم والسيطرة عليها.