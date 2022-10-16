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🏳️ من أي بلد ستُتابعون قمة #الكلاسيكو، وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ ريال مدريد 🆚 برشلونة



⏲️ اليوم في الأوقات التالية:



⏰2.15 🇲🇷

⏰3.15 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰4.15 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰5.15 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰6.15 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/gkZN2uvpai — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 16, 2022

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وفي مقالنا رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد الان يلا شوت- بث مباشر برشلونة وريال مدريد، فيما سيحل في خط الوسط: جافي بوسكيتس، بيدري، أما خط الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، رافينها، وسيبقي في دكة البدلاء: أنسو فاتي، فيران توريس، جوردي ألبا، كيسي، فرينكي دي يونج، إينياكي بينا، بالدي، كاسادو، بابلو توري، تيناس.

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ومشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباراة الكلاسيكو سيكون لها طابع كروي خاص يختلف عن غيرها من مباريات الموسم الرياضي في كافة الدوريات والبطولات الكروية الأخرى، كون مشاهدة بث مباراة برشلونة وريال مدريد هو الأعلى مشاهدة من بين المباريات الأخرى على مستوى العالم، لهذا وضمن مقالنا الذي حمل عنوان رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد الان يلا شوت- بث مباشر برشلونة وريال مدريد، سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني الان من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا.

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وقبل مشاهدة مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد بث مباشر الان، نوضح لكم أن برشلونة هو من يتصدر الدوري الاسباني الحالي 2022/2023، بفارق الأهداف عن ريال مدريد اذا يتصدر الفريقين ريال مدريد وبرشلونة مباراة الكلاسيكو بث مباشر بـ22 نقطة لكل فري، لهذا سيكون برشلونة الاسباني مرغماً على تحقيق الفوز ولا شي غير الفوز كون برشلونة خرج قبل مشاهدة مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، من دوري الابطال بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3 امام انتر ميلان، الامر الذي جعل من وضعية برشلونة مهددة بشكل كبير في دوري ابطال أوروبا.

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لهذا سيسعي فريق برشلونة في مباراة الكلاسيكو الاسباني امام ريال مدريد ان يكون ذات قوة ومنافسة عالية على تحقيق الفوز ولاشي غير الفوز لان برشلونة سينافس على الدوري الاسباني فقط بجانب الكاس، لهذا ستكون مباراة برشلونة ريال مدريد في الدوري الاسباني بث مباشر هي مباراة نارية ومحطة فاصلة في تاريخ برشلونة في موسم 2022\2023، وكذلك مسيرة المدرب تشافي، ولهذا ومتابعة لكافة عمليات البحث وضعنا لكم في مقالنا رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد الان يلا شوت- بث مباشر برشلونة وريال مدريد، رابط بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني مباراة الكلاسيكو مباشر هنـــــــــــــا

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