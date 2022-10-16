بالصور شاهد|وفد طبي مصري يُجري عمليات جراحية في مستشفى الأوروبي

يواصل اليوم الأحد 16/10/2022، وفد طبي مصري إجراء عمليات جراحية في مستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووصل الوفد الطبي المصري إلى قطاع غزة، قبل أيام لإجراء عمليات جراحية هامة.

من ناحيته، أوضح محمد نبيل أستاذ جراحة القلب في جامعة عين شمس في القاهرة، وأحد أطباء الوفد الزائر، أن الزيارة تهدف لإجراء عمليات هامة وفقاً لقرارات الحكومة المصرية والشعب المصري لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وبين لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوفد يجري عمليات جراحية في العديد من التخصصات، بينها جراحة طب العيون وعمليات زراعة القرنيات والعدسات، وجراحة العظام، الجراحة العامة وعمليات في الغدة الدرقية، وجراحة الأوعية الدموية، وكافة التخصصات الأخرى.

وأشار إلى الوفد الطبي يجري عملاً كاملاً متكاملاً، حيث يقدم خدمة متكاملة للمواطنين، لافتاً إلى أن زيارة الوفد تستمر 10 أيام، ويمكن أن تطول لخدمة أكبر قدر عدد من المواطنين.

وقال :" اليوم قمنا بعملية ترقيع للشرايين التاجية لمريض كان يعاني من انسداد في الشريان التاجي وهي حالة معقدة.".

وأشاد الطبيب نبيل بأداء أطباء قطاع غزة، مؤكداً أن الطبيب الفلسطيني ذو كفء عالي.





















