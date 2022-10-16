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بالفيديو
اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب عراق بورين جنوب نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:04 م
16 أكتوبر 2022
اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب عراق بورين جنوب نابلس
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