المدهون يكشف لـ"فلسطين اليوم" تفاصيل المساعدات النقدية لأسر من غزة وموعد الدفعة الثانية من الشؤون

كشف مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، عن نية الوزارة تقديم مساعدات نقدية وعينية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة العام الجاري، وعن موعد صرف الدفعة الثانية من مستحقات الشؤون، إضافة إلى بشرى سارة لأهالي القطاع العام المقبل 2023.

وأكد المدهون في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة ستقدم مساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة في قطاع غزة المدرجة على برامج وبيانات الوزارة، متوقعا أن تُصرف الدفعة الثانية من شيكات الشؤون نهاية شهر ديسمبر 2022 الجاري.

وأوضح، أن المشروع الذي تعمل عليه الوزارة حالياً والذي يموله الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، يشمل 5 دفعات شهرية تستهدف 4300 طفل ينتمون لـ 1160 أسرة مهمشة في قطاع غزة، والتي تضررت من العدوان "الإسرائيلي" في مايو 2021.

ووفق المدهون، ستعمل الوزارة على تقديم مساعدات نقدية أخرى لـ 11 ألف أسرة، بقيمة 700 شيكل لكل أسرة ولمرة واحدة، متوقعاً أن يعلن وزير التنمية أحمد مجدلاني عن موعد الصرف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

2023 بشرى خير

وفي ذات السياق، قال مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية: أنه في إطار تنسيق الوزارة مع المصادر الدولية، فإنه في عام 2023 سيكون هناك العديد من المشاريع المرتبطة بحماية صمود الأسر الضعيفة والمهمشة، لتعزيز سبل عيشهم وأمنهم الغذائي وقدرتهم الإنتاجية.

وأضاف: "سيكون هناك مساعدات نقدية للأسر متعددة الأفراد والتي تعاني من محدودية الوصول إلى الغذاء وفرص الدخل، إذ ستكون هذه المساعدات قادرة على تلبية احتياجات الأسرة المستهدفة من المواد الغذائية الأساسية بما يتناسب ويتماشى مع متطلباتها، مشيراً إلى أن الأسر المستهدفة هي التي تُعاني من انعدام الأمن الغذائي، والتي تأثرت سلبياً من زيادة البطالة وخسارة سبل العيش الناتجة عن الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا.

وتابع: "إضافة إلى برامج عدة ستكون في مجال الحماية الاجتماعية والدعم النفسي للأسرة وخاصة الأم والطفل، وسيكون هناك العديد من المشاريع الرعوية ستقدم للأسر المدرجة على برامج الوزارة، التي تضم حالات ذوي إعاقة، إضافة إلى خدمات متعلقة بتحسين المأوى للأسر المدرجة على برامج الوزارة حتى تحد من الأضرار التي تلحق بالمنازل جراء الأمطار الغزيرة".

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وبيّن أنه، يوجد تنسيق بين الوزارة ومؤسسات دولية لتقديم صيانة لنحو 1500 منزل مهترئ، بنسب مالية متفاوتة تبدأ من 1500 دولار وصولا إلى 12 ألف دولار، لترميم البيت الواحد، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع لصيانة شبكات الصرف الصحي لعدد كبير من المنازل للأسر المدرجة على قائمة الفقر، لافتاً إلى أن الوزارة معنية بتقديم هذه المساعدات للأسرة التي تتلقى مساعدات من برنامج الدفعات النقدية، حتى يتحسن وضعها الاجتماعي والمعيشي.

وعن موعد صرف الدفعة الثانية من مستحقات الشؤون، أشار إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم بأن صرف الدفعة الثانية من الشؤون نهاية شهر ديسمبر 2022، موضحاً أن الوزارة تتواصل مع الشركاء والجهات ذات الصلة ليكون هناك استقرار في عملية صرف الدفعات النقدية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية.