الاحتلال يعتدي على المرابطات على أبواب الأقصى ويهددهن بالسحل والاعتقال

اعتدت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد 16/10/2022 على المرابطات على أبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت عددا منهن.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطتين أمية أبو شقرة من أم الفحم، ورائدة سعيد من القدس خلال تواجدهما مع المرابطات في البلدة القديمة.

وأقدم جنود الاحتلال على دفع المرابطات ومنعن من الجلوس في أزقة البلدة القديمة وقراءة القرآن، بالتزامن مع استباحتها من قبل مئات المستوطنين الذين أدوا طقوساً تلمودية في أرجائها كافة.

وحاول المستوطنون الاعتداء على المرابطات اللواتي رددن التكبيرات، والهتافات الغاضبة بعد شتم المستوطنين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت المرابطة منتهى أمارة من أم الفحم، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول للمسجد الأقصى، وهددت النساء بالاعتقال والسحل إذا لم يغادرن من محيط أبواب المسجد.

وأوضحت أن المستوطنين استباحوا المسجد الأقصى على نطاق واسع ويعملون على تثبيت التقسيم الزماني والمكاني فيه.

ومنذ ساعات الصباح اقتحم أكثر من 600 مستوطن المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوساً تلمودية في باحات بحماية قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى للسماح للمستوطنين باستباحته وأداء طقوس تلمودية فيه.