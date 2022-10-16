رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الكلاسيكو لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الآن HD  يلا شوت الدوري الإسباني اليوم - بث مباشر برشلونة وريال مدريد

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة بطولة الكلاسيكو لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الدوري الأسباني - بث مباشر الكلاسيكو قناة اون سبورت ، مجدداً تتجه الانظار عصر اليوم الأحد 16/10/2022 ، لمشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة ، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني ، تقام مباراة الكلاسيكو بين الريال ضد برشلونة، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً على قناة beIN Sports HD 1 ، وخاصة ان الفريقين يحملان نفس النقاط بـ22 نقطة الا ان برشلونة يتصدر الدوري الاسباني هذا العام ، حيث ان الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة يكون بعدد الأهداف ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم روابط مشاهدة المباراة الشيقة التي ستسعد جميع المتابعين.

مشاهدة بث مباشر مباراة الكلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة الآن

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة بطولة الكلاسيكو لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الدوري الأسباني - بث مباشر الكلاسيكو قناة اون سبورت، يلعب فريق ريال مدريد حامل اللقب وصاحب الأرض الليلة، مباراة الكلاسيكو، ضد غريمه التقليدي برشلونة، بهدف حصد النقاط الثلاث من أجل الإنفراد بصدارة الليجا، وفض الشراكة في المقدمة مع البلوجرانا ، ويستأنف ريال مدريد مشواره في الليجا، بعد أن تأهل إلي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب التعادل الإيجابي مع شاختار 1-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات لتشامبيونزليج ، ووصل ريال مدريد إلي النقطة 10 على رأس جدول ترتيب المجموعة السادسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الاحد 16-10-2022

ولقد وضعنا لكم بعد هذه المقالة تردد القنوات الناقلة حول مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد اليوم الاحد 16-10-2022 حيث ستعرض قناة بي ان سبورت الرياضية beIN SPORTS وعلى القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11013 – 12054 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي تصحيح الخطأ 2/3 .

ويمكن لكم أيضا ضبط تردد القنوات الناقلة حول قناة بي ان سبورت التي تعرض مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر وهو على النحو التالي على النايل سات ، التردد: 12245. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3 ، وعن التشكيلة فهي التالي:

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تشكيلة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد





بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو اليوم الأحد 16/10/2022

هناك شكوك كبيرة في أن يشارك حارس ريال مدريد الأساسي تيبو كورتوا، بسبب إصابة يعاني منها أبعدته عن الملاعب لنحو شهر كامل، حيث يبحث أنصار الملكي الآن عن، تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم في الكلاسيكو، إذ إنه من المقرر أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على أندريه لونين الحارس الثاني للميرنغي، حيث من المتوقع أن يدخل المباراة بهذه التشكيلة، وسيلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام غريمه برشلونة في الكلاسيكو الإسباني، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

أولأ: وفي حراسة المرمى يضم كلم من : آندري لونين،

ثانيا: وفي خط الدفاع يضم كل من : إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، داني كارفخال، أنطونيو روديجر.

ثالثا وفي خط الوسط: كل من لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس، وفي خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، فالفيردي.

مباشر برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو على يلا كورة

نادي برشلونة يعاني من غيابات عدة أبرزها في خط الدفاع وهو ما أثر عليا سلبا في المباريات الماضية، وهو ما يدفع أنصاره للبحث عبر المواقع الرسمي لنادي البرشا عن، التشكيل الرسمي لبرشلونة ضد ريال مدريد اليوم، ومن المقرر ان يعلن المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز عن التشكيل الرسمي قبل المباراة بساعة كاملة، ونرفق لكم التشكيل المتوقع وفق الاعلام الكتالوني لهذه المباراة حيث يمكن أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي،

أولا: وفي حراسة المرمى يضم: تير شتيغن،

ثانيا: وفي خط الدفاع يضم كل من : ماركوس ألونسو، جول كوندي، إريك غارسيا، بالدي أليخاندرو، وخط الوسط: بيدري، جافي، سيرجيو بوسكيتس، ويقود

ثريد عن كلاسيكو العالم المنتظر ريال مدريد وبرشلونة ارقام الفريقين واشهر حادثه كانت بالكلاسيكو التاريخي pic.twitter.com/tsY6pUG5BH — Lukita (@rmm_1902) October 15, 2022

ثالثا: وفي خط الأمامي يضم كل من روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي، رافينيا دياز، وبهذا نكون قد وضعنا لكم كل التوقعات المحتملة لتشكيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بعد أن زاد البحث عن، التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم..

ورصدنا عمليات بحث كبيرة في الساعات التي تسبق انطلاق المباراة النارية والقوية والحاسمة ، حول معرفة التشكيلة الرسمية لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين اليومعبر محركات البحث المختلفة أبرزها جوجل. كما وتتمنى لكم وكالة "فلسطين اليوم" مشاعدة ممتعةخلال مشاهدة بث مباشر مباراة بطولة الكلاسيكو لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الدوري الأسباني - بث مباشر الكلاسيكو على يلا شوت ويلا كورة وبي ان سبورت بجودة HD .