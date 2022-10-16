إليك سبب وفاة والد فيحان ابن الصحراء في السعودية وموعد الدفن والجنازة ويكيبيديا

سبب وفاة والد فيحان ابن الصحراء في السعودية وموعد الدفن ويكيبيديا ، وكتب فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التي اعدها اليوم الاحد 16-10-2022 السبب وراء وفاة والد المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي فيحان ابن الصحراء فيما بدأت المنصات الرقمة بالتغريد على هذا النبأ الذين ترحموا على روحه الطاهرة وسألوا المولى عزوجل بان يتغمده بواسع رحمه ويجعله في منزلة العليين مع الشهداء والصديقين ولقد وضع لكم الفريق بعض من هذه التغريدات بالإضافة إلى معلومات عامة عن المشهور ويترتب على جميع الزوار المواصلة في المتابعة حتى النهاية .

سبب وفاة والد فيحان ابن الصحراء

وعن الإجابة عن تساؤل الجمهور على جوجل وغيره حول معرفة سبب وفاة والد فيحان ابن الصحراء فقد توفي والده جراء تدهور في حالته الصحية بسبب كبر السن في احدى المشافي بالمملكة السعودية .

موعد دفن والد فيحان ابن الصحراء

وحول موعد دفن والد فيحان ابن الصحراء فإنه حتى الان لم يتم الإقرار بموعد الجنازة إلا أنه من المقرر ان يكون خلال الساعات المقبلة .

من هو فيحان ابن الصحراء

وفاة والد فيحان ابن الصحراء

خليل علق : "إنا لله وإنا إليه راجعون .. ربي أستقبله برحمتك وعطفك وحنانك ولطفك ومغفرتك لعبادك يا أرحم الرحمين .. ربي أربط على جميع أهله نساءً ورجال.. ربي ألهمهم ثبات ورحمه منك ترفع قدرهم بالدنيا والآخرة ياولي عبادك بالدنيا والآخرة الهمهم صبر وسلوان ورحمة وارحم موتانا وموتاهم والمسلمين".

حساب علي علق على وفاة والد فيحان ابن الصحراء : "سبحان الله قام على خدمة والده وصنع له فرح في أخر أيامه، كان يبدو جليا على والده بتسفيره لصلاله ثم الجنوب وكأنه شاء أن يختم لوالده وهو في أسعد حال، فيحان إبن بار والموت لا مفر منه لقد احسن لوالده حتى لحظاته الاخيرة فهنيئا له وجبر الله فقد قلبه (وهكذا هي الدنيا )".

محمود كتب عبر صفحته : "الله يرحم والداه ويغفر له ويثبته عند السؤال الله يجبر قلوبهم ويلهمهم الصبر والسّلوان ". أما عبد الرحمن علق : منذ وفاة أبي أصبح يفزعني موت الأباء ويكسرني حزن أبنائهم لا يذهب ألم الفقد حتى وإن مرت الأيام ولكن أجر الصابرين عظيم ، الله يغفر لأبو فيحان ويرحمه ويصبّرهم ويجبرهم".



حساب يلسم علق : الصدمة عند البعض غالباً ما تظهر في الأيام الاولى ياما شفنا ناس وقت العزاء تسولف وتتحرك بشكل طبيعي لكن يبدا التعب والاعراض بعد فتره الله يرحم موتانا وموتى المسلمين ويجمعنا بمن فقدناهم على سرر متقابلين في جنات النعيم.

عبد النبي علق : والله مره كسر خاطري فيحان يوم عرفت ان ابوه مات الله يرحمه جسمي تقشعر كان واقف ومتمسك بأبوه بكل الأوقات .

شوق علق : "انا لله وآنا أليه راجعون اسال الله ان يرحمه ويثبته عند السؤال ويصبر اهله و ذوايه واللهُم طمأنينة تحيط قبور موتانا، اللهُم نعيم يحفّهم، وأنهار تسرّ ناظرهم، اللهُم الخلود لأرواحهم في جنةٍ مثل التي كانت بقلوبهم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وآنس وحشتهم ".

هديل علقت على وفاة والد فيحان ابن الصحراء : "اللهم ارحم عبدك والد فيحان وغفر له و اسكنه الفردوس الاعلى من الجنة يا رب إن الم الفقد ومرارة الموت لايضاهيها أي شعور مر اللهم أمسح عليهم بلطفك ورحمتك وانتشلهم من حضيض حزنهم الى ذروة السكينة والطمأنينة يا رب العالمين ".