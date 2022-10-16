اجتماع حاسم لتحديد موعد وسعر العمرة وقرار هام بشأن فتوى "التقسيط"

أكد عوض أبو مذكور رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة في قطاع غزة، أن اجتماعاً ثلاثياً سيعقد اليوم الأحد 16/10/2022، لتحديد موعد أولى رحلات العمرة للمملكة العربية السعودية، وأسعارها.

وأوضح أبو مذكور في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اجتماعاً سيعقد بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والخطوط الجوية الفلسطينية بالإضافة لجمعيته، لتوقيع العقود الخاصة بموسم العمرة بعد أن يتم الاتفاق على كافة بنود العقود.

وأشار أبو مذكور، إلى أن موعد أول رحلة لموسم العمرة لم يحدد بعد، لافتاً إلى أن الخلاف في الأمر حول أسعار العمرة.

وأكد أبو مذكور، أن الجمعية تحرص على أسعار عمرة معقولة للتخفيف عن كاهل المواطنين والمعتمرين، متوقعاً أن يكون سعرها مماثل للعام الماضي.

وبين أبو مذكور، أن الجمعية تنتظر اليوم القرار النهائي بشأن الفتوى الشرعية المتعلقة بتقسيط العمرة من خلال الجمعيات والبنوك.

وكانت فتاوى عدة خرجت لتحريم العمرة بالتقسيط، بعد إعلان بعض البنوك والجمعيات العمرة بالتقسيط من خلالها ، الأمر الذي مازال يثير ضجة ولغطاً كبيراً.

والأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المواطنين دفعت الشركات والبنوك عمل عروض وإعلانات مغرية، ترغيباً للالتحاق برحلات العمرة، من خلال تقسيط المبلغ على المعتمر بدفع مبلغ لا يتعدى الـ100 شيكل شهرياً.

وبخصوص أعداد المعتمرين، أوضح أبو مذكور، أنه من المتوقع أن يكون عدد كل رحلة عمرة 600 معتمر لكل أسبوعين، ولكن ما زال النقاش مستمراً بشأن العدد، نظراً لحالة المسافرين عبر معبر رفح البري.