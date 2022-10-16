الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد مجاهد داود من سلفيت

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد الشاب: مجاهد أحمد داود (31 عاماً)، الذي ارتقى متأثراً بإصابته أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب سلفيت، بالضفة المحتلة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن الشهيد هو امتداد لرحلة الدم المشتعلة في القدس وجنين ونابلس ورام الله والخليل، والتي لن تتوقف حتى النصر الحتمي على المحتل، مشددةً على أن الإرهاب الصهيوني بحق أبناء شعبنا لن ينال من إرادة أهلنا في القدس وعموم الضفة، الذين يسطرون أروع آيات الصمود والثبات في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وتقدمت حركة الجهاد بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد ومن أهلنا في قراوة بني حسان، سائلين الله أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين وذخراً لشعبنا على طريق النصر والحرية.