التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم.. التشكيلة الرسمية لمباراة الكلاسيكو اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، يوم طويل بالنسبة لمحبي كرة القدم، لأنهم ينتظرون مباراة من العيار الثقيل، حتى إنهم يعدونها الأبرز على مستوى أندية العالم في كل الدوريات المحلية والأوروبية وحتى العالمية، فحين تنطلق مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، فإن لا شيء مهم لعشاق كرة القدم غير تلك المباراة، فهم ينتظرون بدء صافرة البداية على أحر من الجمر، ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة الـ 5:15 من مساء اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2022، حيث يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو مباراة الذهاب بين الغريمين التقليديين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2022-2023، حيث إن أنظار محبي الساحرة المستديرة تترقب شاشات العرض لمشاهدة مجريات وتفاصيل المباراة.

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التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

وبالرغم من الغيابات في صفوف الفريقين، إلا إن هناك لاعبين جيدين في كل الخطوط، حيث يبحث أنصار الفريقين عن، التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم.. التشكيلة الرسمية لمباراة الكلاسيكو اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، إذ يغيب عن مباراة اليوم عدة نجوم من الفريقين أبرزهم حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، وهو ما يعتبره أنصار الملكي خسارة كبيرة كونه الجدار والسد المنيع بالنسبة لهم، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم، لأنهم يواصلون البحث عن التشكيل الرسمي للمباراة في ظل الغيابات عن الفريقين.

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تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم في الكلاسيكو

هناك شكوك كبيرة في أن يشارك حارس ريال مدريد الأساسي تيبو كورتوا، بسبب إصابة يعاني منها أبعدته عن الملاعب لنحو شهر كامل، حيث يبحث أنصار الملكي الآن عن، تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم في الكلاسيكو، إذ إنه من المقرر أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على أندريه لونين الحارس الثاني للميرنغي، حيث من المتوقع أن يدخل المباراة بهذه التشكيلة، وسيلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام غريمه برشلونة في الكلاسيكو الإسباني، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:حراسة المرمى: آندري لونين، وفي خط الدفاع : إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، داني كارفخال، أنطونيو روديجر، وفي خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس، وفي خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، فالفيردي.

التشكيل الرسمي لبرشلونة ضد ريال مدريد اليوم

نادي برشلونة يعاني من غيابات عدة أبرزها في خط الدفاع وهو ما أثر عليا سلبا في المباريات الماضية، وهو ما يدفع أنصاره للبحث عبر المواقع الرسمي لنادي البرشا عن، التشكيل الرسمي لبرشلونة ضد ريال مدريد اليوم، ومن المقرر ان يعلن المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز عن التشكيل الرسمي قبل المباراة بساعة كاملة، ونرفق لكم التشكيل المتوقع وفق الاعلام الكتالوني لهذه المباراة حيث يمكن أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي، حراسة المرمى: تير شتيغن، وخط الدفاع: ماركوس ألونسو، جول كوندي، إريك غارسيا، بالدي أليخاندرو، وخط الوسط: بيدري، جافي، سيرجيو بوسكيتس، ويقود الخط الأمامي روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي، رافينيا دياز، وبهذا نكون قد وضعنا لكم كل التوقعات المحتملة لتشكيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بعد أن زاد البحث عن، التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم.. التشكيلة الرسمية لمباراة الكلاسيكو اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، تشكيلة برشلونة اليوم، عبر محركات البحث المختلفة أبرزها جوجل.