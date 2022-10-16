راصد جوي يكشف: لهذا السبب أمطار غزيزة ومنخفض جوي فوق البحر دون دخول فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:49 ص
16 أكتوبر 2022
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قال قصي الحلايقة راصد جوي اليوم الأحد 16/10/2022  أن الخرائط الجوية السطحية والعلوية أظهرت تمركز المنخفض جوي على الطبقات العليا مرفق بمنخفض جوي سطحي بين جزيرتي قبرص وكريت داخل البحر الأبيض المتوسط، حيث لا يساعد توزع الأنظمة الجوية على تحركه شرقاً باتجاهنا.

وبين الحلايقة أنه وسط هذه المعطيات، تهطل منذ يومين أمطار غزيرة على مساحات واسعة من مياه البحر الأبيض المتوسط، ولا يمكن لهذه الأمطار الانتقال إلى داخل فلسطين بسبب بقاء محور الاضطراب الجوي بعيداً عن منطقتنا.

وبما أننا على حافة المنخفض الجوي من الغرب، وعلى حافة كتلة هوائية حارة من الشرق، ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد لتصبح فوق معدلاتها العامة، ويكون الطقس حاراً نسبياً نهاراً، وقد تظهر سحب محلية تسبب هطول زخات محلية محدودة من المطر في بعض المناطق.

ونتيجة لبقاء الهواء البارد داخل البحر الأبي المتوسط وتسرب جزء بسيط منه باتجاهنا، تنخفض درجات الحرارة بصورة طفيفة تدريجية الأيام المقبلة، ويكون الطقس صافياً يتحول إلى غائم جزئياً، ولا يستبعد أن تحمل بعض السحب زخات محلية من المطر لبعض المناطق.

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