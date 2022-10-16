سلاح الفوز القادم يوم الكلاسيكو: كارلو وتشافي في اختبار قوي

يلتقي ريال مدريد وبرشلونة في قمة الكلاسيكو اليوم الأحد 16/10/2022، في إطار الجولة التاسعة من منافسات الليغا، وهي المواجهة التي لا تحتمل القسمة على اثنين، وذلك لأن الفائز سينفرد بالمركز الأول دون منافسة من أحد، وسيؤكد قوته للمنافسة على اللقب في موسم 2022-2023.

وسيخوض المدربان الإسباني تشافي هيرنانديز، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، اختباراً قوياً ومهماً جداً لمعرفة قدرتهما على المنافسة محلياً في موسم 2022-2023، وفي وقت كل مدرب لديه أفكاره الفنية وأسلوب لعبه المختلف، إلا أن سلاح الفوز في الكلاسيكو هو خط الوسط ولا شيء آخر.

يعتمد كارلو أنشيلوتي على التدرج السريع للكرة من الخلف، وأهم محطة في عملية البناء هي خط الوسط الذي يتواجد فيه لوكا مودريتش وتوني كروس وفيديريكو فالفيردي، الثلاثي الذي يصنع الفارق دائماً في المنظومتين الدفاعية والهجومية، وهو الخط الذي ساهم في سيطرة النادي الملكي على لقب أبطال أوروبا في السنوات الماضية.

في المقابل، يعتمد تشافي على الاستحواذ والتمريرات الكثيرة للصعود بالكرة تدريجياً وبسرعة وصولاً إلى منطقة الجزاء، ولهذه الأفكار يجب أن يمتلك خط وسط قوياً ومهارياً، وهو موجود مع المدرب الإسباني، فبيدري وغافي ودي يونغ وفرانك كيسي، لاعبون قادرون على التفوق في وسط الملعب وزعزعة قوة النادي الملكي في الوسط، وبالتالي كسب نقطة فنية مهمة جداً من أجل التتويج بالكلاسيكو.

إن كان تشافي أو أنشيلوتي، فكسب معركة خط الوسط مهم جداً في مواجهات الكلاسيكو وخصوصاً في السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع أهمية هذا الخط في عمليات البناء من الخلف، وخلق الخطورة هجومياً، عبر تسليم المهاجمين الكرات الصحيحة لتهديد مرمى المنافس.

في النهاية، مفتاح فوز أنشيلوتي مع النادي الملكي سيتمثل بالتفوق في خط الوسط بقيادة مودريتش وكروس وفالفيردي، بينما مفتاح فوز تشافي مع النادي الكتالوني ربما يكون بين يدي دي يونغ وبيدري وغافي أو حتى فرانك كيسي، فمن سيُتوج بأول كلاسيكو لموسم 2022-2023، الذي يقام في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القدس الشريف (3:15 بتوقيت غرينيتش).