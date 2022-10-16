تصريحات ساخنة تشعل "الكلاسيكو" قبل انطلاق المباراة القوية عصر اليوم

أشعل رافينيا، الوافد الجديد على الدوري الإسباني وفريق برشلونة، الأجواء، عندما وجه رسالة تحذير إلى ريال مدريد وجماهيره متوعداً بأن يحسم فريقه الكلاسيكو وينجح في الحصول على اللقب.

التصريحات المثيرة أشعلت الأجواء، رغم غياب التنافس في الميركاتو بين الفريقين ريال مدريد وبرشلونة عكس المواسم الماضية .

وتأكدت تصريحات نجم ليدز الإنكليزي سابقاً، خلال المواجهة الودية بين الفريقين في الولايات المتحدة، بعد معركة كان بطلها الألماني أنطونيو روديغير، الذي اشتبك مع عدد من لاعبي الفريق الكتالوني.

وتواصلت التصريحات المثيرة، وكان آخرها من المدرب تشافي الذي أعاد الجدل بخصوص جدارة الريال بالتتويجات التي حصدها في دوري أبطال أوروبا في السنوات الماضية، معتبراً أن التتويج بالدوري الإسباني أصعب من الحصول على دوري أبطال أوروبا، وأن "الليغا" أكثر عدلاً.

ولم يصمت الريال عن هذه التصريحات، حيث كان ردّ المدرب كارلو أنشيلوتي سريعاً، من خلال التأكيد أن الحصول على هذه الألقاب في المسابقة الأوروبية الأهم في السنوات الأخيرة ليس بمقدور أي فريق تحقيقه، معتبراً أن أرقام الريال تؤكد جدارة الفريق باللقب، موجهاً نقداً خفياً إلى تشافي، خاصة عندما أكد أنه لا يتصل بمدربي المنتخبات من أجل لاعبي الريال مع مختلف المنتخبات التي يشاركون معها، وذلك بعد أن تحدث مدرب برشلونة عن تواصله مع المدربين من أجل التأكد من سلامة لاعبيه.

وبدوره، انضمّ مدافع الريال داني كارفخال إلى مدربه ليرد على تصريحات تشافي، ويدافع عن فريقه بقوة ضد حملة التشكيك، ويلعب الدور الذي كان يقوم به سيرجيو راموس سابقاً عندما كان بطل التصريحات ضد برشلونة.