غانتس يُقرر معاقبة أهالي نابلس بسحب تصريحاتهم

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد 16/10/2022، أن وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بيني غانتس قرر معاقبة أهالي نابلس بالضفة المحتلة، بسحب تصارح عشرات العمال الفلسطينيين.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن قرار إلغاء وسحب تصاريح الدخول من 164 فلسطينياً من ذوي مسلحين فلسطينيين في نابلس، جاء بحجة قيام أقاربهم بعمليات ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.

وأفادت القناة أنه في العام الماضي، مُنع أكثر من ألفين و500 من أقارب المسلحين الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات من دخول "إسرائيل" (فلسطين المحتلة عام 48).

وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين، ومن بينها هدم منازل ذوي منفذي العمليات الفدائية، أو حرمانهم من السفر، أو سحب تصاريح عملهم.

يشار إلى أن مدينة نابلس وبلداتها وقراها، تتعرض لحصار مشدد من قبل جيش الاحتلال منذ الأربعاء الفائت.