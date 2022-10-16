دير البلح: وفاة موقوف لدى "الداخلية" بتهمة التستر على مطلوب هارب

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأحد 16/10/2022، وفاة الموقوف (ن، ع) 52 عامًا، من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، في مستشفى الشفاء بعد أن نقل إليه يوم الجمعة الماضي بعد شعوره بالإعياء.

وبحسب وزارة الداخلية في قطاع غزة، فإن التقرير الطبي أفاد بوفاة الموقوف بسبب مضاعفات إصابته بجلطة قلبية.

وأشارت إلى أن المتوفى هو عسكري متقاعد من الأمن الوطني بغزة، وكان موقوفًا لدى الشرطة العسكرية منذ (7 سبتمبر/ أيلول) الماضي، بتهمة التستر على مطلوب هارب وإيوائه. وفق تصريح الوزارة.

وقررت وزارة الداخلية والأمن الوطني فتح تحقيق في ظروف الوفاة.