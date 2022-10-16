كيف تعرفين أن الورم في الثدي حميد أو خبيث- أخف أنواع سرطان الثدي

كيف تعرفين أن الورم في الثدي حميد أو خبيث ؟، سؤال يتبادر للكثير من النساء المصابات بورم، حيث يمكن التمييز بين ورم الثدي الحميد والخبيث، حيث يكون الورم السرطاني الخبيث أو سرطان الثدي، صلب القوام، بينما الورم الحميد يكون مطاطي القوام ولا يتحرك الورم السرطاني، أما الورم الحميد فقابل للحركة، ويتميز الورم السرطاني الخبيث بعدم الانتظام في الشكل، أما الورم السرطاني الحميد يكون منتظم أو دائري الشكل، لذا يقدم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تفاصيل إجابة سؤال كيف تعرفين أن الورم في الثدي حميد أو خبيث ؟

أعراض سرطان الثدي

التورم في الثدي

كتلة محسوسة في الثدي

من أعراض سرطان الثدي تسرب السوائل من حلمة الثدي

ألم في منطقة الثدي

انكماش في الحلمة أو انقلابها

تغييرات جلدية بسيطة في منطقة الثدي

المدة التي يظهر فيها سرطان الثدي

المدة التي يظهر فيها سرطان الثدي تعتمد حسب الإجراءات الطبية في تحديد مدة انتشار المرض على معدل تضاعف الخلايا السرطانية، وقد وُجد أن معظم أنواع مرض سرطان الثدي تحتاج من 50-200 يوم للتضاعف، ويُقال أن الورم الذي يتم تشخيصه في وقت ما كانت بداية نموه في الجسم قبل 5 سنوات.

أخف أنواع سرطان الثدي

أخف أنواع السرطان هو سرطان الغدة الدرقية والذي يُعد من أسهل أنواع السرطان كونه يُشخص مُبكرًا من قبل الأطباء، مما يجعل التخلص منها أسهل.

أول علامة لسرطان الثدي

أول علامة لسرطان الثدي ظهور كتلة أو عقدة صلبة غير مؤلمة في الثدي أو تحت الإبط، ومن علامات سرطان الثدي هو انتفاخ وتورم الثدي، وخروج إفرازات من الثدي، تغير في حجم وشكل الثدي أو تجعد في الجلد.

هل يؤلم سرطان الثدي في بدايته؟

في أغلب الأحيان يبدأ ألم سرطان الثدي في ثدي واحد فقط، ومن أكثر علامات سرطان الثدي انتشاراً هي تكون الكتلة في الثدي، وتتميز هذه الكتلة بأنها غير منتظمة الشكل وغير مؤلمة، ومع ذلك يُمكن لبعض الكتل السرطانية أن تكون مؤلمة ومستديرة الشكل.