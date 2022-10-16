20 قتيلاً بانقلاب حافلة في كولومبيا

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم وأصيب 15 آخرون، الليلة الماضية، عندما انقلبت حافلة على طريق سريع في جنوب غرب كولومبيا.

ووفق ما أفادت الشرطة، فقد وقع الحادث عندما كانت الحافلة تتنقل بين مدينتي توماكو الساحلية في جنوب غرب كولومبيا، وكالي على بعد 320 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الكابتن ألبرتلاند أغوديلو من شرطة المرور في مقاطعة نارينو: "للأسف سجلنا مقتل 20 شخصا".

وبحسب الكولونيل أوسكار لامبريا المسؤول عن المرور والنقل في الشرطة الوطنية، فإن "الفرضية التي يجري التحقيق فيها هي تعرض الحافلة إلى عطل في نظام الكبح".

ووفق المعطيات الأولية، فقد السائق السيطرة على الحافلة عند الخروج من منعطف تصعب فيه الرؤية بسبب الضباب.

وتدخل عناصر الإنقاذ لأكثر من تسع ساعات لنقل المصابين إلى مختلف مستشفيات المنطقة.